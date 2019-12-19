Uyuşturucu şüphelisi 110 kişi adliyelere sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisi 110 kişi adliyelere sevk edildi - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi 110 kişi adliyelere sevk edildi

6 saat önce

İstanbul'daki narkotik operasyonunda gözaltına alınan 110 kişi bu sabah adliyelere sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi 110 kişi adliyelere sevk edildi, System.String[]

İstanbul'daki narkotik operasyonunda gözaltına alınan 110 kişi bu sabah adliyelere sevk edildi. Sevk edilenler arasında ayağı kırık ve alçıda olan koltuk değnekli bir şüpheli dikkat çekti.


Alınan bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 16 Aralık'ta operasyon düzenlemiş, tespit edilen 131 şüpheliden 110'u yakalanmıştı. Hafta başında Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 ayrı adrese yapılan baskında gözaltına alınan 110 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Çevre hastanelerde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi ile Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.


Sevk edilen şüpheliler arasında bir ayağı kırık ve alçılı koltuk değnekleriyle ekip otosuna bindirilen kişi dikkat çekti.


Şüphelilerin, ilerleyen saatlerde soruşturmayı yürüten savcılara ifade vermeleri bekleniyor. - İSTANBUL

Narkotik, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, kaçarken "eşimi öldürdüm, ne kadar yerim" diye sormuş
Güvercinlerini öldüren atmacaya tuzak kurdu, "Adamı böyle yakalarlar" dedi Taksiciler bu kez toplantıda birbirlerine girdiler Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL

Son Dakika Haberleri
17:09 Manisa'da hasat kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
17:08 Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika Haber
17:06 TBMM'de babalara "destek" eğitimi verilecek - Son Dakika Haber
17:06 Ankara siber polisinden yasa dışı bahis çetesine darbe - Son Dakika Haber
17:04 Unutulan el çantası paniğe neden oldu - Son Dakika Haber
17:02 Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika Haber
16:40 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:22:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu şüphelisi 110 kişi adliyelere sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]