Uyuşturucu şüphelisi 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışmada, 2 kardeşin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerden gözaltına alınan S.D'nin ikametinde arama yapan ekipler, 25 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 6 bin 580 lira ele geçirdi.

S.D'nin ağabeyi A.D'yi de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayan ekipler, şüphelinin üst aramasında 27 küçük paket halinde sentetik uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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