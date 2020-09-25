Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalar kapsamında ekipler, haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapılan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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