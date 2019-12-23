Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 ayrı adresten 10 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda ise, 658,44 gram gelen skunk, esrar, 54,69 gram gelen esrar, 0,90 gram gelen metamfetamin, 0,70 gram gelen bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan M.K., T.Ö. ve E.Ç. isimli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslar ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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