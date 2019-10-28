Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs yakalandı

1'i kadın toplam 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1'i kadın 3 şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Ayrıca polis ekiplerinin şahısların üzerinde ve araçta yaptıkları aramalarda; 110,88 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan gözaltında alınan 3 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli S.S., E.D. ve A.K. emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.