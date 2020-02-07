Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 adet tabanca ele geçirildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Güneykent Mahallesi'nde bir olaya karışan 3 şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan üst aramasında 20 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan birinin daha önceden de arandığı tespit edildi.


Yakalanan 3 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Hoşgör Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramalarda ise, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, bir miktar bonzai maddesi, 12 parça metamfetamin maddesi ve tek parça halinde kokain maddesi ele geçirildi.


İkamette bulunan A.D. ve C.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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