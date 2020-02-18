Uyuşturucu şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisi adliyede - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi adliyede

7 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele operasyonunda yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi adliyede, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele operasyonunda yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak yürütülen planlı çalışmalarda Narkotim, 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet methadone uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler 1 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 1 şüpheli şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yaptı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 19:04:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu şüphelisi adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]