Uyuşturucu Şüphelisi: Beni Çekin Ama Kadınları Çekmeyin

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 5 bin 458 ecstasy hap ile 2 kilo 656 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden biri, adliyeye sevk sırasında, "Beni çekin ama kadınları çekmeyin. Çocuklarımız görmesin kurban olayım" dedi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, önceki gece durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, 4 bin 971 adet ecstasy hap ele geçirdi. Araçtaki A.H., O.H. ve G.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda yapılan baskında ise uyuşturucu hap sattığı tespit edilen ve torbacı diye tabir edilen H.H., S.D., M.Y. ve M.S. de suçüstü yakalandı. M.S.'nin Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 487 ecstasy hap ve 2 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirildi.A.H., O.H., G.H., H.H., S.D., M.Y. ve M.S., polisteki sorgularının 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Televizyona mı çıkıyoruz? Beni çekin, ama kadınları çekmeyin. Çocuklarımız görmesin kurban olayım" dedi. - Antalya