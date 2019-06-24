Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz

47 dakika önce

BURSA'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz, System.String[]
BURSA'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden E.D., adliyeye sevk edildiği esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu sene şampiyon biziz" dedi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, E.S., E.D., Ö.K., R.A., ile N.K. olmak üzere toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 150 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 80 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
'BU SENE ŞAMPİYON BİZİZ'
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şşüphelilerden E.D.'nin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu sene şampiyon biziz" demesi dikkat çekti.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:43 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak İneklerini satıp manda yetiştirmeye başladı! Sütün litresini 10 liradan satıyor 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:30:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]