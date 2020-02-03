Uyuşturucu şüphelisi çok sayıda tabanca ile yakalandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda silah ile birlikte yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Biga'da uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.D.'nin evinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu kurusıkıdan bozma 4 tabanca, 5 tabanca kabzası, 2 tabanca şarjörü, 3 yay ve mil, 2 horoz mekanizması, 1 kabza parçası, 9 milimetre çapında fişek, 2 pim kapak tutucu, 4 üst kapak, 9 matkap ucu, 1 beyzbol sopası ile 1 namlu açma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.