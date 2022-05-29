Uyuşturucu şüphelisi evindeki sığınakta yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu şüphelisi evindeki sığınakta yakalandı

29.05.2022 22:17
Uyuşturucu şüphelisi evindeki sığınakta yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinde, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme' suçundan hakkında 7 yıldır aranma kaydı bulunan D.D., jandarmanın evine yaptığı baskında mutfak tezgahı altında duvar içinde yapılan sığınakta yakalandı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme' suçundan hakkında 7 yıldır aranma kaydı bulunan D.D., jandarmanın evine yaptığı baskında mutfak tezgahı altında duvar içinde yapılan sığınakta yakalandı. Mahkemeye sevk edilen D.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme' suçundan 7 yıldır aranma kaydı bulunan D.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, D.D.'saklandığı evi tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Adrese düzenlenen baskında yapılan aramada, evin mutfak tezgahı altındaki duvarın içinde bir sığınak tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler, D.D.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan D.D., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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Van'da 7 yıldır aranan şüpheli evindeki sığınakta yakalandı Van'da 7 yıldır aranan şüpheli evindeki sığınakta yakalandı Uyuşturucudan 7 yıldır aranıyordu, evinin gizli bölmesinde yakalandı Uyuşturucudan 7 yıldır aranıyordu, evinin gizli bölmesinde yakalandı
Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

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