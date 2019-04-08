Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Şüphelisi: 'Hastaneye Götüreceğiz' Dediler, Narkotiğe Getirdiler

Uyuşturucu Şüphelisi: 'Hastaneye Götüreceğiz' Dediler, Narkotiğe Getirdiler

25 dakika önce

BURSA'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operayonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Şüphelisi: 'Hastaneye Götüreceğiz' Dediler, Narkotiğe Getirdiler, System.String[]
BURSA'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operayonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O.(53) kendlerini görüntüleyen gazetecilere, "'Hastaneye götüreceğiz' dediler, narkotiğe getirdiler, 53 yaşındayım bir kere nezarethane gördüm" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takip ile belirlenen 3 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmdı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır 49 paket halinde bonzai ile 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

7 şüpheliden 2'si hakkında 'kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. H.K., A.Ç., R.O., G.I.,  ve B.A. adlı şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.  Şüphelilerden R.O. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Merhaba, benim de gazeteci arkadaşım var, iyi çekin ben ev sahibiyim, uyuşturucu içmiyorum, satmıyorum. 'Hastaneye götüreceğiz' dediler narkotiğe getirdiler, hayatımda bir kez nezarethane gördüm" diye konuştu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:26 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi MTTB'den Tepki Çeken Süleyman Çakır Paylaşımıyla İlgili Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 15:51:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Şüphelisi: 'Hastaneye Götüreceğiz' Dediler, Narkotiğe Getirdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]