Uyuşturucu Şüphelisi: 'Hastaneye Götüreceğiz' Dediler, Narkotiğe Getirdiler
2 saat önce
BURSA'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operayonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
BURSA'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operayonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O.(53) kendlerini görüntüleyen gazetecilere, "'Hastaneye götüreceğiz' dediler, narkotiğe getirdiler, 53 yaşındayım bir kere nezarethane gördüm" dedi. Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Yıldırım
, Osmangazi
ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takip ile belirlenen 3 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmdı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır 49 paket halinde bonzai ile 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
7 şüpheliden 2'si hakkında 'kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. H.K., A.Ç., R.O., G.I., ve B.A. adlı şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.O. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Merhaba, benim de gazeteci arkadaşım var, iyi çekin ben ev sahibiyim, uyuşturucu içmiyorum, satmıyorum. 'Hastaneye götüreceğiz' dediler narkotiğe getirdiler, hayatımda bir kez nezarethane gördüm" diye konuştu. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:47 Kaynak: DHA
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