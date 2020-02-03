Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, 2'si kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin, System.String[]

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, 2'si kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi. B.K. (40) isimli kadın, görüntü çeken gazetecilere, "Çocuklarım var benim, çekmeyin" diye seslendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Mithatpaşa Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ö.Ç. (41), Y.K. (40) ile B.K. ve A.B. (46) adlı kadınlar ise adliyeye sevk edildi. Kadınlardan B.K., görüntü çeken gazetecilere tepki göstererek, "Çocuklarım var benim, çekmeyin" diye seslendi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
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