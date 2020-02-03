Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin (2) - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin (2)

6 saat önce

2 TUTUKLAMA, KADINLAR SERBESTZonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin (2), System.String[]

2 TUTUKLAMA, KADINLAR SERBEST

Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Ö.Ç. ve Y.K., tutuklanırken, B.K. ve Y.K. adlı kadınlar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:13 Kaynak: DHA
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