Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin (2) - Son Dakika

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Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çocuklarım var, çekmeyin (2)
6 saat önce
2 TUTUKLAMA, KADINLAR SERBESTZonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:13 Kaynak: DHA
2 TUTUKLAMA, KADINLAR SERBEST
Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Ö.Ç. ve Y.K., tutuklanırken, B.K. ve Y.K. adlı kadınlar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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