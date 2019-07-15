Uyuşturucu şüphelisi kaldığı otelde yakalandı

Adana
'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli otelde gözaltına alınıp tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği zanlı Cengiz S'nin (33), merkez Seyhan
ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığını belirledi.
Bunun üzerine otele giden ekipler, şüpheliyi buradan çıkmak üzereyken yakaladı. Şüphelinin üzerinde 1,91 gram, kaldığı odada da 39,9 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp
Birimine getirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.