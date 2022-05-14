Uyuşturucu şüphelisi: "Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi" - Son Dakika
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Uyuşturucu şüphelisi: "Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi"

14.05.2022 00:57
Uyuşturucu şüphelisi: "Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi"

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şahıslardan birinin, "Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi" demesi şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 aylık teknik takipli dosya çerçevesinde çalışma başlattı. Ekipler dosya çerçevesinde kentin farklı noktalarında 8 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 32 kişi yakalanırken, ikametlerde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 26'sına 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 6 kişi de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi" demesi şaşırttı. - KAYSERİ

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisi: 'Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu şüphelisi: "Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi" - Son Dakika
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