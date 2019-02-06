Uyuşturucu Şüphelisi: Ömür Boyu Gülerim, Sen Beni Böyle Çek
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek" dedi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek" dedi.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği Ahmet K.'yi, evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile otomobil kumandası şeklindeki hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet K. adliyeye sevk edildi. Ahmet K., adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek" dedi.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:11 Kaynak: DHA
Markete Gitmeye Üşenen Rizeli, Evinin Balkonuna "Teleferik" Kurdu
Bıçakla Taksiciyi Gasp Eden Kadın, Osmangazi Köprüsü'nde Yakalandı
İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi
Baba Oğul Aynı Mahalleye Muhtar Olmak İçin Yarışacak