Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Şüphelisi: Ömür Boyu Gülerim, Sen Beni Böyle Çek

Uyuşturucu Şüphelisi: Ömür Boyu Gülerim, Sen Beni Böyle Çek

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek" dedi.

Uyuşturucu Şüphelisi: Ömür Boyu Gülerim, Sen Beni Böyle Çek, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek" dedi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği Ahmet K.'yi, evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile otomobil kumandası şeklindeki hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet K. adliyeye sevk edildi. Ahmet K., adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:11 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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