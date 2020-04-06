Uyuşturucu şüphelisi şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbar edilen A.T. ve H.H.K.'yı yakın takibe aldı.



Zanlıların Yenidoğan ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki evlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramalarda 650 gram esrar, 185 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerden A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



Şüpheli H.H.K.'yı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bu arada, polis ele geçirilen uyuşturucu malzemelerle "Hayat eve sığar" yazdı. - KÜTAHYA