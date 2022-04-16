Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı

16.04.2022 12:42
Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı

ADANA'da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan şüpheli, eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açtı.

ADANA'da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan şüpheli, eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği biri komiser, 2 polis yaralandı. Göğsünden vurulan polis memurunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Süleyman Işık'ın evinde olduğunu saptayan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Süleyman Işık, dama çıkıp, pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla bir komiser sırtından, bir polis memuru ise göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleriyle ambulans sevk edildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Terastan atlayıp 500 metre kaçtıktan sonra bir eve girdiği belirlenen Süleyman Işık, özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı - Son Dakika


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