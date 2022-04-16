Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı (2) - Son Dakika
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Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı (2)

16.04.2022 13:33
Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı (2)

BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA Adana'da evlerinde arama yapmak için gelen polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp polis memuru Hasan Arık'ı göğsünden, komiser Alper Demir'i sırtından yaralayan Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İbrahim Işık da gözaltına alındı.

BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Adana'da evlerinde arama yapmak için gelen polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp polis memuru Hasan Arık'ı göğsünden, komiser Alper Demir'i sırtından yaralayan Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İbrahim Işık da gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada olayda kullanılan pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı (2) - Son Dakika
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