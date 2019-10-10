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Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçla kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine, çalışma başlatılmıştı. Ele geçirilen esrar maddesinin Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir ikametten dağıtıldığı bilgisine ulaşılması üzerine düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Öte yandan, emniyetteki işlemleri akabinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen N.S. ve M.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Y.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:53 Kaynak: İHA
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