Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Yunus Timlerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Narkotim nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen 2 şüpheliden P.B. isimli şahıs serbest bırakılırken, S.V. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı
İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Yakınının doğum ameliyatına girme talebini reddeden doktorun burnunu kırdı! Doktor kanayan burnuyla doğum yaptırdı Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 20:10:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]