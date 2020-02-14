Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.D. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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