Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.D. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
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