Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.D. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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