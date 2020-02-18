Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak yürütülen planlı çalışmalarda Narkotim, 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet methadone uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler 1 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 1 şüpheli şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yaptı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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