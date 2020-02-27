Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim tarafından gerçekleştirilen planlı çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalanmış, gerçekleştirilen aramalarda, 12,46 gram plaka esrar, 1,37 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirilmişti.


Ekipler tarafından, yakalanan 4 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alınmıştı.


Gözaltına alınan şüpheli U.B., emniyetteki işlemlerinin akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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