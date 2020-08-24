Uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli jandarmanın evine yaptığı baskında yakalandı. Aynı eve uyuşturucu satın almaya gelen başka bir kişi de yakalandı.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde Yunus H. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, harekete geçerken, şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramada 31 adet uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 2 gram eroin ve uyuşturucu satışında kullanan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Yunus H. gözaltına alınırken, operasyon esnasında eve uyuşturucu satın almak için gelen V.K. isimli şahıs da bir anda şaşkınlık yaşadı. Şüpheli V.K.'yı da gözaltına alan ekipler hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yaptıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bıraktı. Yunus H. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.