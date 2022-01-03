UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİNİN GİRDİĞİ İŞ YERİNDE YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde Yunus ekiplerinden kaçan uyuşturucu şüphelisi elektrik işleri yapılan dükkana girdi. İş yerine gelen polisler şüpheliyi yakalarken, iş yeri sahibi ve içeride bulunan müşterinin yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

Olay, geçen hafta çarşamba günü saat 18.00 sıralarında İnönü Mahallesi 6255 Sokak'ta bulunan bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan bir uyuşturucu şüphelisi kaçmaya başladı. Şüpheli kaçarken dükkan kapısının açık olduğunu fark ettiği elektrikçiye girdi. Yunus ekipleri de ardından iş yerine girip şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin dışarıda ekiplerden kaçarken elektrikçiye girdiği, ardından da iş yerine gelen Yunus polisleri tarafından yakalandığı görüldü. Olaya anlam vermeye çalışan iş yeri sahibi ve müşterinin şaşkınlıkları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

'KAPI AÇIKTI BİRDEN İÇERİ DALDI'

Olayı anlatan iş yeri sahibi Turgay Özdemir (30), şunları söyledi

Kısa bir işim olduğu için iş yerine geldim. O sırada da gelen müşteriye yardımcı oluyordum. İş yerinin kapısı açıktı ve biri içeri dalıp arkaya geçti. Hemen ardından da polisler geldi. Ben olayın ne olduğunu anlamaya çalıştım. Şüpheli hemen yakalandı. Sanırım üzerinden uyuşturucu hap çıktı. Sonrasında da alıp götürdüler. Müşterinin şaşkınlığı çok doğal. Ben aslında çok şaşkın değildim. Sadece soğukkanlı kaldım ve ne olacağını merak ettim. İş yerim zaten ufak bir yer. Şüphelinin ne yapacağını görmek istedim. Polisler şüpheliyi tanıyıp tanımadığımızı sordular. Ben de tanımadığımı söyledim. Zaten kamera kayıtlarında da tanımadığım açıkça görüldü. İş yerimde yapılan aramada da bir şeye rastlanmadı

'KOMİK BİR ANI KALDI'

Kamera kayıtlarına yansıyan anların hem kendisi hem de çevresindekiler tarafından komik bulunduğunu söyleyen Özdemir, Kamera görüntülerini 2 gün boyunca izledikçe güldüm. Görüntüleri izleyen yakınlarım da yaşanılan anları komik buldu. Birkaç kişiye daha gönderdim. Bir arkadaşım videoyu müzik ekleyerek internette paylaşmış. Bu da bize komik bir anı olarak kaldı ifadelerini kullandı.