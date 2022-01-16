Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Emel Yüce (42), Fatsa ilçesindeki bir otelde tek kişilik oda kiraladı. Otel görevlilerinin Emel Yüce'den haber almaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Odaya giren polis ekipleri, genç kadını yatakta hareketsiz şekilde yattığını görünce, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YATAĞIN ÜZERİNDE ENJEKTÖR VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Polis ekipleri, genç kadının kaldığı otel odasında yatağının üzerinde enjektör ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından hemşirenin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan ölüm nedeni araştırılan Yüce'nin 2 çocuk annesi olduğu ve 7 yıl önce de eşinden boşandığı öğrenildi.