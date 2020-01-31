Uyuşturucu şüphesiyle aranan otomobildeki gizli bölmede silah bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu şüphesiyle aranan otomobildeki gizli bölmede silah bulundu - Son Dakika

Uyuşturucu şüphesiyle aranan otomobildeki gizli bölmede silah bulundu

13 dakika önce

Beylikdüzü'nde otomobille gezerek uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde otomobille gezerek uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, araçta gizli bölmeye saklanan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Mahallesinde iki şüphelinin otomobilden uyuşturucu madde satışı yaptıklarını belirledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, tespit edilen aracı ve eşkallerini belirlediği şüphelilerin 19 Ocak günü saat 18.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olduklarını tespit etti. Şüphelilerin aracının üç tarafından yolu kapatarak kaçmalarına engel olan ve durduran polis, Gökmen D. (35) ve Anıl D. (25) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramalarda ise 6,05 gram skunk, 25,5 gram eroin ve 3 bin 115 Lira ele geçirildi. Otomobili detaylı olarak arayan polis, aracın ön sağ camının açılıp kapanması sırasında bir anormallik hissederek, cam açma kapama düğmesini söktü. Sökülen düğme haznesinin içerisine saklanmış ruhsatsız tabanca ve 10 mermi bulundu. Şüphelilerden Gökmen D.'nin evinde yapılan aramalarda ise 579 gram eroin, 16 gram skunk, hassas terazi ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Uyuşturucu şüphesiyle aranan otomobildeki gizli bölmede silah bulundu

Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:01 Kaynak: DHA
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