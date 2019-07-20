Uyuşturucu şüphesiyle ölüm
14 dakika önce
Samsun'da metruk bir evde uyuşturucu içtiği iddia edilen bir genç ölü bulundu.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:05 Kaynak: İHA
'da metruk bir evde uyuşturucu içtiği iddia edilen bir genç ölü bulundu.
Olay, İlkadım
ilçesi Reşadiye
Mahallesi Sel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan metruk bir evde hareketsiz yerde yatan Hacı B.'yi (26) gören vatandaşlar durumu polis ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın uyuşturucudan hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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