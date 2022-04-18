Uyuşturucu taciri 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri 16 kişi tutuklandı

18.04.2022 16:14
Uyuşturucu taciri 16 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 16 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 16 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu 16 şüpheli satışa hazır vaziyette 291 gram esrar maddesi, 162 adet sentetik ecza, eroin maddesi, esrar maddesi, sentetik kannabinoid maddesi ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Uyuşturucu taciri 16 kişi tutuklandı
Uyuşturucu taciri 16 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Denizli, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri 16 kişi tutuklandı - Son Dakika


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