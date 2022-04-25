Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı

25.04.2022 17:23
Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 18 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 18 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu satışa hazır vaziyette, 165 gram metamfetamin maddesi ve satışa hazır vaziyette esrar maddesi, eroin maddesi, sentetik kannabinoid maddesi ile sentetik eczalar ele geçirildi. İşlemleri ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı
Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı - Son Dakika


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