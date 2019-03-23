Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişi 8 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişi 8 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.T(24)ve S.Y(23) yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramalarında 8 fişek halinde 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yetkililer yakalanarak gözaltına alınan H.T(24)ve S.Y(23) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Kayseri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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