Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişi 8 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.
Kayseri
'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişi 8 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.T(24)ve S.Y(23) yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramalarında 8 fişek halinde 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yetkililer yakalanarak gözaltına alınan H.T(24)ve S.Y(23) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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