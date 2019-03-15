Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Tutuklandı

32 dakika önce

Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı 2 kişiyi polis yakaladı.

Uyuşturucu Taciri 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı 2 kişiyi polis yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; Balıkesir'e Bursa ilinden uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç kontrol noktasını görünce, kırsal mahalle yoluna girdi. Polis ile zanlılar arasında yapılan kovalamaca neticesi araç durduruldu. F.S.G. ile A.B. bulunduğu araç içinde yapılan aramada bin 959 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan F.S.G. ile A.B. gözaltına alınarak yapılan soruşturma sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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