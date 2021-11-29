Uyuşturucu taciri 2 şahıs operasyonla yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.T ve N.K isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahısların adresi tespit edildi. Adreste yapılan aramada paketler halinde satışa hazır 720 gram metamfetamin maddesi, 1.85 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu paketlemek için eldiven, 24 adet Uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 9 adet fişek bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, uyuşturucu madde satışı yapan Y.T. ve N.K. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ