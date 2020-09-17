Uyuşturucu taciri 22 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 22 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin operasyonlarında, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme " suçlarından toplam 139 olayda 246 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 7 şüpheli adli kontrol neticesinde serbest bırakılarak, 22 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 87 gram esrar, 29,90 gram eroin, 5 kilo 189 gram metamfetamin, 216,12 gram sentetik kannobinoid, 12 adet ektazi, 16,55 gram kokain, 346 liserjik asıd LSD, 6 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 6 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 50 adet mermi ve uyuşturucu madde satışında elde edilen 28 bin 465 TL ele geçirildi. - KAYSERİ