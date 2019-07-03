Uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı
1 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 5 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 5 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 polis ve narkotik köpeğin katılı operasyonda 5 şüpheli yakalanırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 15,03 gram metamfetamin, 1,33 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında mermi, 18 adet 9 mm mermi, 2 adet 7,62 mm mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A., E.K., Ş.A., U.İ. ve B.D. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerden Ş.A., U.İ. ve B.D. tutuklanarak Nevşehir
E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Adliyeye sevk edilen diğer iki şüphelinin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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