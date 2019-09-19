Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu taciri 3 sanığa toplam 25 yıl hapis
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Uyuşturucu taciri 3 sanığa toplam 25 yıl hapis

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Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verildi.

Uyuşturucu taciri 3 sanığa toplam 25 yıl hapis, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 21 Aralık 2018'de yaptıkları operasyonda M.K., M.İ. ve F.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 0.40 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.A., M.K. ve M.İ. ile avukatlar hazır bulundu.


Tutuklu sanıklar uyuşturucu satıcısı olmadıklarını, içici olduklarını söyleyerek, içtikleri için pişman olduklarını anlattılar. 3 sanık da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istediler.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar F.A., M.K. ve M.İ.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 600'er TL adli para cezası olmak üzere 3 sanığa toplam 25 yıl hapis, 49 bin 800 TL adli para cezası verilmiş oldu. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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