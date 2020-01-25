Uyuşturucu taciri 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu taciri 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu taciri 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatılmıştı. Dün gerçekleştirilen planlı çalışmalar sonucu polis 10 şüpheli yakalanmış, biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 zanlı hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alınmıştı.


Öte yandan öğle saatlerinde polis ekiplerince adliyeye sevk edilen E.S., D.A.D. ve B.Y. isimli 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:50 Kaynak: İHA
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