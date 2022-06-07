Uyuşturucu taciri 38 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri 38 kişi tutuklandı

07.06.2022 16:47
Uyuşturucu taciri 38 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yatığı tespit edilen 38 kişi tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yatığı tespit edilen 38 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mayıs ayında yaptığı çalışmalarda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme" suçlarından 91 olayda toplam 145 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 5'i adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 38'i tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, belli miktarlarda uyuşturucu, 11 adet uyarıcı hap, 142 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 9 adet tabanca, 7 adet tüfek, 127 adet dolu fişek, 13 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri 38 kişi tutuklandı - Son Dakika

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