Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan aracın içindeki 5 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişinin üzerinde yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buldan Acısu mevkiinde devriye görevi yapan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelendikleri bir araca dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan biri kadın beş kişinin bulunduğu aracı takip ederek yakalayan ekipler, yakaladıkları şahısların üzerinde ve araçtan, 3 bin 500 adet uyuşturucu hap, esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan F.K., O.B., M.E., S.H. ve E.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ