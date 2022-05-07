Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

07.05.2022 19:15
Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan aracın içindeki 5 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan aracın içindeki 5 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişinin üzerinde yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buldan Acısu mevkiinde devriye görevi yapan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelendikleri bir araca dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan biri kadın beş kişinin bulunduğu aracı takip ederek yakalayan ekipler, yakaladıkları şahısların üzerinde ve araçtan, 3 bin 500 adet uyuşturucu hap, esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan F.K., O.B., M.E., S.H. ve E.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Kars'ta uyuşturucu operasyonu Son dakika haber: Kars'ta uyuşturucu operasyonu Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 19:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement