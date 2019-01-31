Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Taciri Adliyede

Uyuşturucu Taciri Adliyede

37 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Taciri Adliyede, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sokak' satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1,49 gram afyon sakızı, 0,71 gram metamfetamin, 0,11 gram eroin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli şahsa "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan, 1 şüpheli şahıs ise, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan H.Ö. isimli şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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