Uyuşturucu Taciri Adliyede
44 dakika önce
Uyuşturucu taciri adliyede Eskişehir Narko uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam ediyorESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu taciri adliyede Eskişehir
Narko uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam ediyor
ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince 'Sokak' satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1,49 gram afyon sakızı, 0,71 gram metamfetamin, 0,11 gram eroin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli şahsa "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan, 1 şüpheli şahıs ise, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan H.Ö. isimli şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:58 Kaynak: İHA
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