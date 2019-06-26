Uyuşturucu taciri baba, kızı ve gelini 2 kilo bonzai ile yakalandı
14 dakika önce
Uyuşturucu taciri baba, kızı ve gelini 2 kilo bonzai ile yakalandıBURSA - Bursa narkotik polisi, uyuşturucu taciri baba ile kızı ve gelinini 2 kilo bonzai ile yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
Uyuşturucu taciri baba, kızı ve gelini 2 kilo bonzai ile yakalandı
BURSA - Bursa narkotik polisi, uyuşturucu taciri baba ile kızı ve gelinini 2 kilo bonzai ile yakaladı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, uyuşturucu maddeyi S.K, H.A, Z.A. ve S.A. isimli 4 şüpheliden aldıklarını itiraf etti. Narkotik polisi, ifadelerin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 şahsa operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları 2 kilo bonzai ile birlikte yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3 kişinin aynı aileden baba, kız ve gelin olduğu öğrenildi. S.K, H.A, Z.A. ve S.A. adlı zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahısların sorguları devam ediyor.
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