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Uyuşturucu taciri baba, kızı ve gelini 2 kilo bonzai ile yakalandı

14 dakika önce

Uyuşturucu taciri baba, kızı ve gelini 2 kilo bonzai ile yakalandıBURSA - Bursa narkotik polisi, uyuşturucu taciri baba ile kızı ve gelinini 2 kilo bonzai ile yakaladı.

Uyuşturucu taciri baba, kızı ve gelini 2 kilo bonzai ile yakalandı
BURSA - Bursa narkotik polisi, uyuşturucu taciri baba ile kızı ve gelinini 2 kilo bonzai ile yakaladı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, uyuşturucu maddeyi S.K, H.A, Z.A. ve S.A. isimli 4 şüpheliden aldıklarını itiraf etti. Narkotik polisi, ifadelerin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 şahsa operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları 2 kilo bonzai ile birlikte yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3 kişinin aynı aileden baba, kız ve gelin olduğu öğrenildi. S.K, H.A, Z.A. ve S.A. adlı zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahısların sorguları devam ediyor.
Uyuşturucu taciri baba, kızı ve gelini 2 kilo bonzai ile yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
Bursa, Narkotik, 3. Sayfa
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