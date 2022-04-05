Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

05.04.2022 17:29
Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen baba ve oğlu yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen baba ve oğlu yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Y.S. ve N.C.S. isimli 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsın baba ve oğul oldukları anlaşılırken, yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Y.S. ve N.C.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika


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