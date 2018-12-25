Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Taciri Bafra'da Yakalandı

Uyuşturucu Taciri Bafra'da Yakalandı

1 saat önce

İstanbul'dan aldığı uyuşturucuları Samsun'un Alaçam ilçesine götürmek isteyen zanlı Bafra ilçesinde narkotim ekiplerince gözaltına alındı.

Uyuşturucu Taciri Bafra'da Yakalandı, System.String[]
İstanbul'dan aldığı uyuşturucuları Samsun'un Alaçam ilçesine götürmek isteyen zanlı Bafra ilçesinde narkotim ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirliği ekipleri yaptıkları yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bafra Otogarı'nda mola veren otobüste Alaçam'a giden A.D. (37) isimli şahsın üzerinde yaptıkları aramada 168 adet ekstacy hap, 2,9 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan A.D., Bafra Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Samsun'a götürüldü. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:34 Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, Alaçam, Bafra, 3. Sayfa
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