Uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu taciri düzenlenen operasyonla bağ evinde yakalandı.

Uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'da uyuşturucu taciri düzenlenen operasyonla bağ evinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın yüklü miktarda uyuşturucuyu Şanlıurfa'ya getirip satacağı bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan ekipler, kaldığı bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanırken, bağ evinde yapılan aramada ise 17 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:43 Kaynak: İHA
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