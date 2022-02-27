Uyuşturucu taciri, bekçilerden kaçamadı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri, bekçilerden kaçamadı

27.02.2022 01:56
Uyuşturucu taciri, bekçilerden kaçamadı

Aydın'da Efeler ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde kristal olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da Efeler ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde kristal olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kartalları olarak bilinen bekçiler devriye gezdikleri esnada Ovaeymir Mezarlığı arkasında durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada şüphelinin M.M.S. olduğunu tespit eden bekçiler, yapılan üst aramasında şahsın üzerinden bir miktar kristal tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Bekçilerin dikkatinden kaçamayan M.M.S. polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

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Uyuşturucu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu taciri, bekçilerden kaçamadı - Son Dakika


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