Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı

ABD'nin New Meksiko eyaletinde yaşanan olay, tüm dünyada yankı uyandırdı. Geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen olayda 1 polis memurunun öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı.
Görüntülerde şüphelendiği aracı durduran polis memuru Darian Jarrott, bir süre uyuşturucu taciri Omar Cueva'yla sohbet ediyor. Ardından aracından inmesini talep ediyor. Fakat aracından inen Cueva, elindeki makineli silahla polis memurunu kurşun yağdırıyor.
Daha sonra polisin baş ucuna gidip ateş eden şahıs, olay yerinden kaçıyor. Yaklaşık 70 kilometrelik kovalamacanın ardından polisler, Cueva'yı yakalayıp öldürüyor.
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