Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı

Polis de şaşırdı! Sıradan bir denetime, genç kızın gözyaşları damga vurdu

Görüntüleri infial yaratan Cihangir sapığı hiç beklemediği bir yerde yakalandı

Daha sonra polisin baş ucuna gidip ateş eden şahıs, olay yerinden kaçıyor. Yaklaşık 70 kilometrelik kovalamacanın ardından polisler, Cueva'yı yakalayıp öldürüyor.

Görüntülerde şüphelendiği aracı durduran polis memuru Darian Jarrott, bir süre uyuşturucu taciri Omar Cueva'yla sohbet ediyor. Ardından aracından inmesini talep ediyor. Fakat aracından inen Cueva, elindeki makineli silahla polis memurunu kurşun yağdırıyor.

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